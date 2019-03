Litiga con il papà e lo prende a martellate in testa: l'uomo è morto dopo 20 ore di agonia

Litiga con il papà e lo uccide a martellate . La Procura di Parma ha aperto un fascicolo per la morte di un agricoltore 72enne di Fidenza (Parma). Il figlio 35enne, con gravi problemi psichici, è accusato di omicidio preterintenzionale ed ora è in stato di fermo in una struttura protetta. I due domenica mattina avrebbero avuto un violento litigio e nel primo pomeriggio il figlio ha raggiunto il 72enne nei campi e lo ha colpito con un martello da muratore.