Uccide la moglie a coltellate dopo una lite nel Cagliaritano poi tenta il suicidio

É la venticinquesima donna ammazzata dall'inizio dell'anno. É Marisa Pireddu, aveva 51 anni e viveva a Serramanna, piccolo centro in provincia di Cagliari. L'ha uccisa suo marito pugnalandola ripetutamente. L'assassino, Giovanni Murtas di 57 anni, ha tentato di togliersi la vita e ora è ricoverato in gravissime condizioni al Brotzu di Cagliari.

Coronavirus, la strage in quarantena: undici donne uccise nei due mesi dell'emergenza

Il femminicidio è avvenuto verso le 18.30 in un'abitazione al numero 42 di via Turati, a Serramanna, nel Sud Sardegna. L'uomo ora è piantonato in ospedale, se dovesse sopravvivere sarà arrestato per omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno avuto una discussione in casa. Lui ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la moglie colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo.



Marisa Pireddu

Barbara Pelletti, presidente di Cassandra: «Tante vittime riaccolgono in casa mariti violenti, a rischio loro e i figli»

Poi ha tentato di uccidersi, colpendosi con un fendente al torace. A far scattare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno chiamato il 118 e i carabinieri. La coppia ha un figlio, di 29 anni, che al momento del delitto non era in casa.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: «Fondi e più tutele per gli orfani dei femminicidi»

Ultimo aggiornamento: 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA