Uccide moglie e figlia minorenne e chiama il 112: «Ora mi ammazzo anch'io». Trovato cadavere nel Milanese

Doppio omicidio con suicidio a Carpiano, nel Milanese. Un uomo, poco dopo le 14, ha chiamato il 112 spiegando di aver ammazzato la moglie e la figlia e di essere intenzionato a togliersi la vita. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato tre cadaveri: quello dell'uomo di 70 anni - con a fianco una pistola - di una donna di 42 anni e di una ragazza 15enne.

Uccide moglie e figlia e si suicida

I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese sono stati attivati dal 118 subito dopo la chiamata dell'uomo e in pochi minuti sono arrivati sul posto, a Francolino di Carpiano dove però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre persone. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato Milanese con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lodi, compente per le indagini.

Il messaggio dell'omicida

I militari stanno facendo accertamenti su un biglietto nel quale l'omicida-suicida spiegherebbe i motivi del gesto. Il tragico gesto potrebbe essere legate a motivi economici, con la famiglia che stava attraversando un momento di forte difficoltà. A coordinare le indagini è la Procura di Lodi. Il 70enne, con precedenti penali, secondo quanto si apprende soffriva di problemi psichiatrici.