Uccide la moglie con un tagliacarte e si costituisce: orrore a Caltanissetta

Orrore in Sicilia. Si è presentato in caserma con i vestiti ancora sporchi di sangue. «Ho ammazzato mia moglie», ha detto ai militari della stazione. Un altro femminicidio in questo periodo di lockdown: stamani a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un uomo di 67 anni, Vincenzo Buccheri, ha ucciso la moglie, Giuseppa Pardo, 66 anni, accoltellandola alla gola nell'appartamento in cui vivevano in pieno centro. Quando i militari sono giunti al piano terra della palazzina in via Falcone hanno trovato la donna distesa sul letto in una pozza di sangue e con un tagliacarte ancora conficcato nel collo.

Uccide la moglie davanti ai figli piccoli, l'allarme dato dal sindaco del paese

Uccide la moglie con 40 coltellate. Multato due volte, diceva: «Il Covid è un complotto»

La coppia che aveva due figli, uno dei quali vive nello stesso palazzo dei genitori, pare non avesse una storia di violenze alle spalle. «Non ci sono denunce per stalking e maltrattamenti», spiegano gli investigatori dell'Arma. Sembra, invece, che il pensionato, che è stato adesso arrestato, avesse da qualche tempo problemi psichiatrici e fosse in cura al dipartimento di salute mentale. Sul posto ci sono il medico legale, il procuratore di Gela, Fernando Asaro, e il sostituto Mario Calabrese. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Gela. L'uomo non ha manifestato alcuna emozione ed è apparso tranquillo. I militari sono coordinati dal colonnello Ivan Borracchia. L'uxoricida si trova in questo momento in stato di fermo nella caserma dei carabinieri, a disposizione del sostituto procuratore di Gela Mario Calabrese. La famiglia Buccheri ha sempre goduto di grande stima in paese, per la serietà dei genitori e per l'impegno professionale e sociale dei due figli: un maschio, vigile urbano a Niscemi, e una femmina, che insegna in Lombardia dove vive col marito, agente di polizia penitenziaria.

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA