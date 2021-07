Riccione, turista 18 enne trovata nuda e svenuta sul lungomare: la ragazza ricorda solo un gruppo di giovani

Una ragazza di 18 anni, turista residente in Lombardia, è stata ritrovata sul lungomare di Riccione nuda e svenuta verso le 4 di notte. Sono subito scattate le indagini da parte dei Carabinieri che - come riporta oggi la stampa locale - hanno immediatamentettivato il protocollo anti stupro.Dai primi accertamenti però non risultano tracce cliniche di una eventuale violenza. Il tasso alcolemico nel sangue dalla giovane è risultato, invece, molto elevato.

APPROFONDIMENTI BIBIONE Venezia, turista precipita dal quinto piano dell'hotel e muore:... NEWS Roma, stupro e rapina all'istituto Santa Chiara: è caccia... MANTOVA Mantova, stupro di gruppo su una minorenne durante una festa: due...

Torrino, violentò la cuoca a scuola: arrestato 27enne tradito da un'impronta

Secondo i Carabinieri che hanno anche analizzato i filmati delle telecamere la ragazza, dopo essere uscita verso mezzanotte di giovedì insieme con altre due amiche non sarebbe rientrata nell'albergo in cui alloggia fino al mattino seguente, dopo essersi svegliata in strada. Ascoltata in caserma, non avrebbe raccontato alcun particolare utile alle indagini.

Venezia, turista precipita dal quinto piano dell'hotel e muore: scappava da un controllo dei carabinieri

La 18enne ha solo fornito una descrizione vaga di tre ragazzi, conosciuti in zona Marano. I vestiti che indossava, una canotta con una gonna corta, non sarebbero stati trovati. Appena arriveranno gli esami di laboratorio, il fascicolo sarà trasmesso alla Procura della Repubblica che deciderà se proseguire nelle indagini. Intanto ieri le tre amiche sono ripartite per Milano.