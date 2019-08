Simon Gautier, l'autopsia: «Morte per choc emorragico, è rimasto in vita 45 minuti»

Simon Gautier, dal momento della caduta, sarebbe rimasto in vita al massimo per 45 minuti. ​È quanto dall'autopsia sul corpo del turista francese eseguita oggi nell'ospedale di Sapri (Salerno). Il turista francese è morto in seguito ad uno choc emorragico per la rottura dell'arteria femorale.

Sono state riscontrate fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti. L'emorragia avrebbe avuto origine dalla gamba sinistra che presentava rotture dei principali vasi

», dicono i medici legali.