Torino, tunisino sfregia la compagna e tenta di sgozzarla: uccise la fidanzata nel 2008

Un'violenta la scorsa notte in strada a. Un uomo di nazionalitàha colpito con una bottiglia di vetro la, che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che nel 2008 aveva ucciso a Bergamo la fidanzata 21enne. Detenuto alle Vallette, usufruiva di un permesso lavoro. Il nordafricano ha cercato di sgozzare la compagna, una torinese di 44 anni, che voleva, quindi, lasciarlo. Safi Mohamed, 36 anni, è stato arrestato a Torino per tentato omicidio. La donna, sfregiata al volto, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria.

I due si erano visti nel quartiere Barriera di Milano ed erano saliti sul un tram della linea 4 per andare a casa della donna. Una volta scesi dal tram, l'uomo l'ha gettata a terra e si è avventato sulla compagna con una bottiglia di vetro, cercando di sgozzarla davanti agli sguardi impietriti dei passanti che hanno chiesto aiuto. L'uomo ha cercato di scappare, ma è stato fermato in via Leini dalla polizia, che aveva circondato la zona. La relazione tra i due era iniziata circa sei mesi fa; quando la compagna aveva scoperto su internet i precedenti del tunisino, aveva deciso di lasciarlo. Il 9 giugno 2008, l'uomo aveva ucciso a Bergamo la sua fidanzata dell'epoca, Alessandra Mainolfi. L'aveva pugnalata al petto e poi aveva chiamato le forze dell'ordine dicendo «ho ucciso il mio amore». Condannato a dodici anni di reclusione per omicidio (il pm aveva chiesto 15 anni), stava scontando la pena nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove usufruiva di un permesso per lavoro. Lavorava in un bistrot e dove rientrare alle 2.