Si tuffa in acqua, a riva. Cade male. Non si rialza più. Giuseppe A., 66 anni, di Cava de' Tirreni, è ricoverato nel reparto diall'ospedale Ruggi d'Aragona diIl bagnante in mattinata è giunto nei pressi del lido made in Italy, in località Campolongo di Eboli. Ila riva è avvenuto alle 11 di questa mattina e gli è costato caro. L'uomo è caduto male, impattando con violenza sul fondale basso. Le persone accanto a lui hanno capito il dramma. Giuseppe non riusciva più a muovere le braccia e le gambe. La paralisi degli arti sarebbe stata provocata da gravi lesioni al midollo spinale.Soccorso dai medici del, il bagnante è stato trasferito a Salerno dall'ambulanza dell'Humanitas. Nelle prossime ore i neurochirurghi dirameranno un bollettino medico. L'ipotesi della paralisi degli arti è al momento il rischio maggiore che corre il paziente.