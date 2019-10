Si fingevano top manager per truffare banche e Inps: 5 arresti

ROMA - Si fingevano top manager e truffavano banche ed enti per richiedere finanziamenti o prestiti. Arrestate 5 persone dai Carabinieri della compagnia Roma Centro per i reati di truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. A quanto ricostruito dagli investigatori riuscivano ad ottenere prestiti, finanziamenti, attraverso la modifica delle coordinate di accredito della pensione e con l'appropriazione fraudolenta della documentazione Inps di top manager pensionati, ottenuti con la compiacenza di un dipendente dell'Inps. Inoltre ottenevano dati reali dei documenti di identità con la complicità di un dipendente dell'VIII Municipio di Roma per riprodurre carte d'identità e codici fiscali.

