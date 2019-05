Trovato morto il professore in pensione scomparso sotto il nubifragio

di Tito Di Persio

È stato trovato senza vita, questa mattina, verso le 8, a Francavilla al Mare, sulla spiaggia antistante il Lido Venus, il corpo professore in pensione di 71 anni scomparso ieri pomeriggio sotto il nubifragio.Si tratta di Filippo Canci, 71 anni, che per molti anni ha insegnato al liceo scientifico “Filippo Masci” di Chieti. L’uomo era scomparso nel tardo pomeriggio di ieri e le ricerche erano scattate in seguito all’allarme lanciato dai familiari che, non vedendolo rientrare dopo che era uscito per una passeggiata sulla spiaggia, hanno allertato i carabinieri. Il corpo senza vita è stato recuperato questa mattina poco prima delle ore 8.Canci era uscito di casa senza portare con sé il telefonino ed era stato visto nella zona dello stabilimento Venus prima che si scatenasse un violento temporale. Dopo il nubifragio, che aveva interessato anche altre località della costa abruzzese, il professore non era tornato nella sua abitazione e i familiari, impossibilitati a mettersi in contatto con lui, avevano dato l’allarme.Erano state avviate le ricerche, proseguite per tutta la notte e a riva erano stati trovati gli indumenti del professore. Il cadavere è stato trovato, questa mattina, tra le 7.45 e le 8, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi che sono stati impegnati nelle ricerche insieme ai Carabinieri di Francavilla al Mare e a due motovedette delle Capitanerie di Pescara ed Ortona e ad un elicottero della Guardia Costiera che per ore ha sorvolato l’area. Le operazioni a terra sono state coordinate dalla Prefettura di Chieti mentre le ricerche in mare e dal cielo dalla Direzione Marittima di Pescara.