a base di calci e pugni tra. All'origine della zuffa ci sarebbe uno sguardo di troppo. I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari tre delle quattro protagoniste: una di 44 anni, una di 23 e una 26, mentre la quarta è stata denunciata in stato di libertà perché non ancora maggiorenne. Tutte sono accusate di rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Tropea intervenuti sul posto, in contrada Croce, hanno tentato di dividere le donne sorprese a darsele di santa ragione e uno di loro è rimasto anche lievemente contuso. Sedata la rissa le donne sono state identificate e poste ai domiciliari mentre la minorenne è stata messa a disposizione della giustizia minorile.