Tre trombe d'aria tra Ladispoli e Passoscuro: solo ieri la riapertura delle spiagge

Tre minacciose trombe d'aria a Ladispoli e Passoscuro, la perturbazione si è sentita fino a Fregene e Fiumicino, sul litorale a sud di Roma. Il fenomeno atmosferico era visibile anche a circa due chilometri dal casello di Maccarese-Fregene.



Tanta paura tra i residenti del litorale. Una tromba si è avvicinata nella zona di Palidoro sfiorando le abitazioni (nel video). Un’altra ha interessato il tratto di Marina San Nicola preoccupando non poco gli operatori balneari che proprio oggi hanno inaugurato, con mille fatiche, la stagione balneare.

I cittadini ladispolani hanno ancora impresse nella loro mente le immagini di quel tornado arrivato proprio dal mare che il 6 novembre del 2016 devastò la costa provocando un morto e più di 30 feriti. In molti si sono affacciati dalle finestre, come Alessia Moricci, immortalando in foto il passaggio del vortice.

