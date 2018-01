Trevi, investimento mortale lungo la vecchia Flaminia: muore a 46 anni

di Giovanni Camirri

TREVI Muore a 46 anni investito anni mentre cammina a piedi lungo il vecchio tracciato della Flaminia, nel territorio comunale di Trevi, all’altezza del bivio per la località Pietrarossa. E’ accaduto alle 4 di domenica. La vittima è A.B. 46 anni originario di Roma ma da qualche tempo a Trevi per l’attività lavorativa in un ristorante. Ad investirlo un furgone, condotto da un 20enne della Valnerina, impegnato nel giro di consegne per una ditta dello Spoletino. La dinamica dell’investimento mortale è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Foligno. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il conducente del furgone, indagato per omicidio stradale, abbia perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail investendo il 46enne. Saranno comunque le indaginid ei carabinier, coordinate dalla Procura di PSoleto, a chiarire l'accaduto.