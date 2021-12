Brescia, frana di sassi sui binari in valle Camonica: terrore sul treno regionale

Attimi di paura questa mattina a Cedegolo, in valle Camonica nel Bresciano, lungo la linea ferroviaria Brescia-Edolo dove un treno di Trenord ha colpito alcuni massi presenti sui binari. Non si registrano feriti gravi. Secondo una prima ricostruzione i massi si sarebbero staccati dalla montagna invadendo la linea ferroviaria. Sul posto Polfer e carabinieri.

Erano 15 le persone a bordo del treno che questa mattina, a Cedegolo, in Valle Camonica lungo la linea Brescia Edolo, è deragliato per la presenza di un masso sui binari. Il macchinista ha visto franare la montagna a fianco del binari ed è riuscito a contenere l'impatto contro un masso di oltre un metro cubo che è piombato sui binari.

Ferrovie Nord Milano ha attivato bus sostitutivi della tratta tra Edolo e Cedegolo a seguito dell'incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le ore 6, sul treno numero 1917, partito da Edolo alle 5.54, che ha urtato un masso franato dalla montagna nei pressi di una galleria prima della stazione di Cedegolo. Nell'incidente, spiega Ferrovie Nord Milano, il macchinista ha azionato il freno di emergenza rallentando il convoglio. I passeggeri a bordo, alcuni dei quali hanno subito lievi contusioni, sono stati fatti scendere dal treno in sicurezza ed evacuati verso le stazioni di Cedegolo e Malonno. Sono in corso le attività per liberare la linea e valutare i danni all'infrastruttura e lo stato del versante roccioso. La circolazione al momento è sospesa tra le stazioni di Edolo e Cedegolo.