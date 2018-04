Il luogo del deragliamento

Paura a bordo di unregionale veloce, partito alle 11.30 da. Il convoglio ha urtato una gru ed è deragliato poco prima delle 13 in provincia di. Il tratto interessato è. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine. Il treno ha urtato il braccio di una gru privata. L'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35. La linea ferroviaria è attualmente interrotta.Sono tre i feriti, tutti lievi, tra i passeggeri del treno regionale veloce 10130 Savona-Torino sviato poco prima delle 13 nei pressi della stazione Trinità, nel Cuneese. Il convoglio, sui cui viaggiavano centinaia di persone, era in procinto di entrare in stazione e quindi viaggiava a velocità ridotta quando ha urtato la gru - appartenente ad una ditta privata e impegnata in lavori esterni alla ferrovia - che lo ha fatto deviare dai binari.«Abbiamo visto la morte in faccia», racconta uno dei passeggeri del treno deragliato. «Abbiamo sentito una forte botta, è stato terribile», dice l'uomo subito soccorso insieme agli altri passeggeri delle forze dell'ordine intervenute sul posto.