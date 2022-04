Trenitalia e Italotreno, ritardi fino a due ore per tutta la serata tra Roma e Firenze, guasto alla Direttissima. L'elenco dei convogli coinvolti

Trenitalia e Italotreno: forti ritardi tra Roma e Firenze per i convogli ad alta velocità e interregionali. C'è un guasto nella linea Direttissima tra Settebagni e Capena. In difficoltà, in altre parole, il collegamento fra Nord e Sud Italia. I treni Alta Velocità - spiega in una nota Rfi - percorrono la linea convenzionale con tempi di viaggio superiori fino a 120 minuti.

Ripercussioni si hanno anche sul trasporto regionale della linea Orte-Fiumicino Aeroporto (FL1) con rallentamenti, variazioni e cancellazioni. È in corso l'intervento dei tecnici di RFI per il ripristino dell'infrastruttura.

Potenziata l'assistenza e l'informazione ai viaggiatori in particolare nella stazione di Roma Termini.

La situazione per Trenitalia

Aggiornamento - ore 19:00

Il traffico è fortemente rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

Il gestore della rete ferroviaria nazionale prevede di ripristinare la piena funzionalità della linea alle ore 23

I treni a Lunga Percorrenza e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi con maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

Maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti per i soli treni Frecciarossa 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00) e Frecciarossa 9648 Napoli Centrale (15:00) - Milano Centrale (19:24).

I treni Regionali della relazione Orte - Fiumicino Aeroporto possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni o maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.

Aggiornamento - ore 17:30

Il traffico è fortemente rallentato, ancora in corso l'intervento dei tecnici.

I treni a Lunga Percorrenza e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi con maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Regionali della relazione Orte - Fiumicino Aeroporto possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni o maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.

Aggiornamento - ore 17:00

Il traffico è ancora rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni a Lunga Percorrenza e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi con maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti.

I treni Regionali della relazione Orte - Fiumicino Aeroporto possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni o maggiori tempi di percorrenza fino a 10 minuti.

Inizio evento - ore 16:37

Il traffico è rallentato in direzione Firenze per un guasto alla linea tra Capena e Gallese.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni a Lunga Percorrenza possono subire variazioni di percorso e maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti.

La situazione per Italotreno