Brescia, 13enne si tuffa nel fiume Chiese con gli amici e annega

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni di origine senegalese che si era tuffato nel fiume Chiese a Nozza di Vestone, nel Bresciano. È morto all'ospedale di Bergamo dove era arrivato ieri in condizioni disperate. Il giovane è annegato mentre era con altri coetanei e dopo essersi buttato in acque, non è più riemerso.

Era stato un residente ad accorgersi che stava annegando e a lanciare l'allarme. il 13enne è stato soccorso e portato in ospedale con l'eliambulanza dove è deceduto. Tutti salvi gli altri quattro ragazzini che erano insieme a lui a giocare nel fiume.

«Ho visto il padre e i due fratellini: una famiglia distrutta. Morire in quel modo, a quell'età. Non doveva succedere» ha commentato il sindaco di Vestone Roberto Facchi che ha annunciato il decesso del giovanissimo.