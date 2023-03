Dai coltelli alle mazze da baseball fino ai calci contro un inerme clochard ubriaco. Risse tra bande di giovanissimi che si riconoscono dalla "divisa" (vestono di nero o di bianco), alcol venduto ai minorenni, accoltellamenti, ma anche sfide a colpi di cocci di bottiglia e testate. I frame che raccontano le notti della malamovida a Trastevere segnalano sempre di più una situazione fuori controllo, nonostante i controlli da parte delle forze dell'ordine siano stati intensificati da tempo ormai. Violenze sempre più folli, fine a se stesse, che denunciano un disagio e un degrado inarrestabili. Tanto che molti residenti decidono di trasferirsi in altri quartieri, stanchi delle risse e del caos. L'ultima aggressione è avvenuta alle 3,30, nella notte tra venerdì e sabato, nella centralissima piazza Trilussa, già teatro di violenze.



LA PAURA

La vittima, stavolta, è un turista italiano di 26 anni che stava trascorrendo come tanti altri giovani il venerdì sera nell'antico rione che sembra però essere sempre di più in mano a bande di violenti che non hanno nulla da perdere. Dalla serata con gli amici in Centro, nella tanto amata Capitale, al viaggio in ambulanza fino all'ospedale. Dai brindisi, ai sampietrini intrisi di sangue. Perché ormai tutto può accadere a Trastevere. Anche che una semplice risposta alla richiesta di droga scateni prima una lite, poi la violenza a suon di mazza da baseball.



LE INDAGINI

«Hai droga da vendere?». Questa la domanda che tre persone hanno rivolto al giovane turista nella piazza piena di ragazzi. Il ventiseienne ha detto di no, una risposta che evidentemente non è affatto piaciuta alla banda in cerca di stupefacenti. La vittima è stata colpita con una mazza da baseball alla testa e a una spalla. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 3,30 della notte tra venerdì e sabato. Veniva segnalata solo una lite: sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri che viste le condizioni del giovane hanno allertato i soccorsi sanitari. Il ventiseienne è stato portato in codice giallo al vicino ospedale Santo Spirito a causa del trauma cranico riportato. I tre, dopo la violenta aggressione, si sono allontanati a bordo di un'auto facendo perdere le proprie tracce. Del caso si occupano i carabinieri che hanno da subito iniziato a visionare le molte telecamere della zona. È infatti probabile che qualche occhio elettronico abbia ripreso la targa (o almeno parte) della vettura con la quale la banda dei violenti è fuggita. I residenti da tempo chiedono maggiori controlli, quella stretta che seppur sia stata fatta sembra non riuscire a frenare le aggressioni.



I PRECEDENTI

Secondo gli abitanti i luoghi più a rischio sono piazza Trilussa, ma anche piazza San Cosimato e vicolo del Bologna dove, a novembre ad esempio, un ragazzo di 21 anni venne selvaggiamente picchiato da tre giovani a colpi di testate e lanci di bottiglie di vetro. Sempre a novembre fu un ventenne a essere ferito con una coltellata allo stomaco. A ottobre poi, proprio a piazza Trilussa, l'orribile scena dell'aggressione a un clochard ubriaco finita in un video. L'uomo, visibilmente alterato, è stato preso più volte a calci in faccia da un branco di ragazzini che trasformarono la piazza in un ring. «Siamo stanchi delle violenze - commentavano anche ieri i residenti - il nostro rione è praticamente invivibile durante i week end: non c'è sera in cui non ci siano schiamazzi, ma anche risse».