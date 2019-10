Taglia ulivi e si trancia la mano con la motosega: morto in una pozza di sangue nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Tragedia nelle campagne di Melendugno, in provincia di, dove un pensionato 67enne di Calimera, Paolo Pascali, è stato ritrovato privo di vita in un fondo in località “Le Rute”, lungo la strada che conduce al comune griko. L'uomo stava potando gli ulivi di sua proprietà quando lagli è sfuggita di mano ferendolo gravemente: gli ha tranciato di netto la mano., preoccupata di non vederlo. Una volta giunti sul posto i soccorsi, per l'uomo era già troppo tardi. Insieme al personale medico anche i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica del drammatico incidente: l'uomo stava eseguendo alcuni lavori di potatura di alberi di ulivo quando, utilizzando la motosega, si è reciso l’arteria radiale del polso sinistro.Una ferita che, in poco tempo, lo ha portato alla morte.