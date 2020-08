Papà di 39 anni disperso nel lago di Barrea. L'uomo era su un canotto con i figli di 9 e 10 anni quando è scomparso nelle acque pericolose del lago che si trova nel Parco Nazionale d'Abruzzo. I tre erano sul canotto quando il padre, T. C.C., autista romeno risidente nella provincia di Frosinone, è finito in acqua non si sa bene se sia caduto o si sia tuffato per fare il bagno. L'uomo non è più riemerso e al momento risulta disperso. Un amico romeno, che ha assistito alla drammatica scena, si è gettata in acqua e ha portato in salvo il figlio di 10 anni che annaspava nel lago. L'altro bambino ha assistito atterrito sopra al canotto.



Tutto è successo poco dopo le 14. Le ricerche del giovane papà sono in corso: sul posto ci sono idei vigili del fuoco, i carabinieri di, il Nucleo operativo e radiomobile,e i vigili del fuoco hanno portato sul posto altre due imbarcazioni. Probabilmentee per questo non sarebbe più riemerso.La zona dove si sono concentrate le ricerche è quella del Camping Colle Ciglio, dove. In quel punto l'acqua è molto profonda.