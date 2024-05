Toti, in corso l'interrogatorio nella caserma della Gdf. Il legale: «Finanziamenti? Nessun favoritismo»

«È interesse pubblico mantenere la pace in modo che il porto vada avanti senza intralci. Toti non promette qualcosa a Spinelli, fa un’attività di mediazione. Va ricordato che la proroga è stata decisa dall’Autorità portuale sulla base di parametri precisi. Quando si chiude la vicenda, si lamentano sia Spinelli che Aponte. Se tutti sono un po’ scontenti e un po’ contenti, vuol dire che non si è fatto l’interesse di nessuno». Così l'avvocato Stefano Savi, difensore di Giovanni Toti, intervistato dal "Corriere della Sera", risponde a una domanda sull'accusa più grave rivolta al governatore della Liguria, che riguarda la proroga della concessione Rinfuse che Aldo Spinelli avrebbe ottenuto con tangenti per 40mila euro a Toti, intervenuto sull’Autorità portuale.

«Questa vicenda deve essere letta sapendo come vanno da secoli le cose in porto dove ci sono sempre state grandi guerre tra terminalisti in concorrenza tra loro, poi concluse con grandi paci», spiega.

Quanto all'ipotesi di dimissioni «fin dall’inizio ha detto che è una valutazione che sarà fatta, ma non in solitaria perché ha delle ripercussioni notevoli sul quadro istituzionale e deve essere assunta dopo aver consultato i suoi collaboratori e le forze politiche della sua maggioranza», ricorda l'avvocato, che dice di sperare che Toti, ai domiciliari dal 7 maggio, sia rimesso in libertà dopo l'interogatorio previsto per oggi.

I finanziamenti di Spinelli al Comitato Toti? «È il vero punto di un’accusa che si ritiene che ogni qualvolta ci si interessi di qualcuno non si possa ricevere niente o viceversa. Toti afferma di aver fatto ciò che ha fatto in altre centinaia di casi, di cui faremo un elenco, sia per chi ha contribuito ai suoi Comitati sia per chi non lo ha fatto, perché guardava all’interesse pubblico che era di agevolare gli investimenti in Liguria - sottolinea Savi - Molti sono andati da lui, qualcuno mandato anche dall’opposizione, ma si è sempre comportato con tutti allo stesso modo e alla luce del sole. Non vedeva nulla di male ad invitare a contribuire come ha fatto con Spinelli, che ha dato soldi a tutti i partiti. I fondi che arrivavano passavano per vie ufficiali rispettando le regole, quando ciò non è avvenuto i finanziamenti sono stati rifiutati o restituiti».