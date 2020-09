Roma, agguato in spiaggia a Torvaianica: pregiudicato ferito a colpi di pistola

Terrore in uno stabilimento di Torvaianica dove stamattina hanno agito due sicari. Erano le 10.30 quando due individui incappucciati si sono fermati davanti allo stabilimento "Bora Bora". Un bandito è entrato nell'arenile e ha estratto una pistola sparando ad un bagnante. Almeno tre i colpi di pistola esplosi. A rimanere ferito, in maniera grave anche se non in pericolo di vita, un cittadino albanese. Gli aggressori sono riusciti a fuggire. Indagano i carabinieri.



Ultimo aggiornamento: 20:10

