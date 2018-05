Il nonno stupra la nipotina e la madre della bimba lo denuncia dal carcere

Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 anni, non ci ha pensato due volte e ha subito sporto denuncia dalla prigione. Ora, il nonno, la nonna e anche il padre della ragazzina, sono finiti sotto processo davanti al Tribunale di Torre Annunziata. L'anziano per avere abusato di lei, gli altri due per non essere intervenuti.



I fatti risalgono al 2015, quando la madre della vittima era finita in carcere per traffico di stupefacenti. Il padre, marinaio, era spesso in viaggio. La ragazzina ha raccontato di avere subito abusi dal nonno, senza che la nonna, presente in casa, intervenisse. Dal carcere, la madre della dodicenne ha denunciato i due anziani e l'ex marito, reo secondo lei, di non essere intervenuto in tempo. La donna ha raccontato tutto oggi pomeriggio nel corso dell'ultima udienza del processo, davanti al pm Andreana Ambrosino e al presidente Fernanda Iannone. Ha parlato della sua vita a Varcaturo (nel comune di Giugliano) insieme al marito, della separazione, dell'arresto per traffico internazionale di droga e della decisione dell'ex di portare i due figli - il maggiore ha un anno in più della sorella - nella penisola Sorrentina a casa dei genitori, che avrebbero dovuto accudire i ragazzini mentre lui era assente per lavoro.

