Torino, dramma nella notte: uccide moglie e figlio di 5 anni dopo una lite, poi tenta il suicidio. Allarme dato dal vicino

Dramma a Torino. Ha ucciso la moglie e il figlio, di appena 5 anni, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. E' accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola, dove i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni. Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare. L'uomo è ricoverato al Cto di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.

La tragedia familiare è avvenuta in un edificio di via Barbaroux. Per uccidere la moglie, anche lei 39enne, e il figlio, l'uomo avrebbe utilizzato un oggetto contundente. Sul posto proseguono i rilievi dei carabinieri, che indagano sui motivi del duplice omicidio. È stato il vicino di casa, svegliato nel cuore della notte dalle urla, a chiamare i carabinieri al civico 45 di via Barbaroux dove Alexandro Riccio ha ucciso la moglie, Teodora Casasanta, e il figlio di 5 anni Ludovico, per poi tentare di suicidarsi lanciandosi dal terzo piano di casa.

