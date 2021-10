Torino, uccide una donna in un bar e ne ferisce altre due: arrestato

Omicidio nella notte nel torinese. Un ragazzo di origine marocchina di 34 anni ha accoltellato una donna di 44 anni, uccidendola, e ne ha ferite altre due. E' accaduto in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.

I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno verificando se l'arrestato conoscesse la vittima o se, prima di accoltellarla, le abbia fatto delle avances.