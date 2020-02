Torino, coppia trovata morta in casa: forse omicidio-suicidio dopo una lite

I corpi senza vita di un uomo e una donna sono stati trovati in un appartamento di Piossasco, nel torinese, dai carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Quando i militari sono entrati nell'abitazione, dopo che i vigili del fuoco hanno aperto la porta, hanno trovato i due corpi, una sopra l'altro, con ferite da arma da taglio. Dai primi accertamenti gli investigatori tendono ad ipotizzare un omicidio-suicidio, al culmine di una lite. Sono in corso i rilievi dei carabinieri per identificare le due vittime e per ricostruire l'accaduto. Ultimo aggiornamento: 08:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA