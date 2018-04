Laccio al collo nella sua stanza, muore un ragazzo di 12 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dodicenne è morto all'ospedale Maria Vittoria di Torino dove ieri sera era stato ricoverato in gravi condizioni. A dare l'allarme la madre e la nonna, che lo avevano trovato nella sua stanza con un laccio del materasso attorno al collo. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono in corso indagini per chiarire le cause della morte. Al momento, secondo quanto si apprende, non si esclude nessuna ipotesi, da quella del suicidio al gioco finito male.