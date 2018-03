Si impicca in un parco: "L'azienda non mi paga". Suicida un carpentiere 53enne

Un carpentiere romeno di 53 anni, Simion I., che viveva a Orbassano, in provincia di Torino, si è suicidato impiccandosi nel parco di Stupinigi, alle porte del capoluogo piemontese: l'uomo è stato trovato senza vita dai carabinieri, chiamati dalla moglie che, non vendendolo rincasare, preoccupata li aveva chiamati.



Simion, che a quanto si apprende soffriva di crisi depressive, ha lasciato un biglietto in cui ha scritto di essere preoccupato per motivi economici: l'azienda per cui lavorava non l'avrebbe più pagato da mesi e l'uomo non sapeva come far fronte alle spese.

