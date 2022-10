Carlo Giacone, sindaco di Giaveno, aggredito in strada. «Forse usato un martello, colpito anche quando era a terra»

Aggredito in strada da un uomo con il volto coperto, che lo ha colpito più volte alla testa forse con un martello. È la brutale aggressione avvenuta ieri a mezzanotte il 29 ottobre, di cui è rimasto vittima Carlo Giacone, 62 anni, sindaco di Giaveno (Torino) che è stato trasportato in ospedale di Rivoli ieri. Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata. Stanno indagando i carabinieri.

La brutale aggressione in strada

Secondo i primi dati emersi dalle indagini, è possibile che lo sconosciuto, che aveva il volto coperto, abbia colpito il sindaco con un martello. Sembra che l'uomo abbia continuato a colpire Giacone anche dopo averlo atterrato. Il sindaco, quando è stato portato in ospedale, era cosciente.

Vicesindaco: «Non sappiamo perché»

«Non abbiamo nessuna idea del perché è successo questo. È stato choccante». Lo afferma Stefano Olocco, vicesindaco di Giaveno (Torino), della Lega, in merito all'aggressione della scorsa notte al sindaco Carlo Giacone. «Lavoriamo insieme praticamente sette giorni su sette e non ho mai avuto alcun sentore. Carlo non mi ha mai manifestato preoccupazioni di sorta. Del resto è una persona aperta al dialogo, al confronto, all'ascolto»

Solidarietà al sindaco dal Ministro: «Atto gravissimo»

Solidarietà al sindaco di Giaveno è arrivata anche da Gilberto Pichetto, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: «La mia più totale vicinanza e solidarietà al sindaco di Giaveno. Quanto accaduto è un atto gravissimo. Mi auguro che Carlo possa rimettersi presto, così da ritornare all'affetto della sua famiglia e dei suoi colleghi, riprendendo a svolgere con il consueto impegno e la passione di sempre il servizio civico così prezioso di cui ha dato prova nella sua carriera politica».

Solidarietà al primo cittadino di Giaveno per l'«atto incommentabile, gravissimo e ignobile» è stata portata dall'Uncem (Unione delle comunità montane) che in una nota a firma del presidente nazionale Marco Bussone e del presidente regionale Roberto Colombero «abbraccia il sindaco confidando nella sua piena ripresa».

