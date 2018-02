Lascia biglietto d'addio e si lancia dal balcone: muore ragazza di 28 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ragazza di 28 anni lascia un biglietto d'addio, si lancia dalla finestra e muore. E' successo questa mattina alle 7,30 in un palazzo di Tor Sapienza, la giovane è volata dal balcone del settimo piano in viale Giorgio Morandi. Sul posto gli agenti della polizia di Stato del commissariato Prenestino allertati da un residente che, uscito di casa, ha trovato la giovane agonizzante in uno dei cortili esterni che affacciano sulla strada. Allertati i soccorritori, il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.