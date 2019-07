Litiga con la figlia e tenta di buttarla ​giù dalla finestra: paura a Tor Bella Monaca

Durante un litigio con la figlia ha cercato di buttarla giù dalla finestra: è accaduto ieri sera a largo Ferruccio Mengaroni, tra Tor Bella Monaca e Casilino. Gli agenti si sono recati nell'appartamento dopo una segnalazione di lite in famiglia e hanno trovato due donne e tre figli minorenni, di cui una in forte stato di agitazione; la ragazza è stata tranquillizzata e, poi, sentita dagli agenti, ha confermato il tentativo da parte del padre di gettarla giù dal balcone.Secondo il suo racconto, durante una lite per futili motivi, l'uomo, separato dalla madre ma convivente ancora sotto lo stesso tetto, ha iniziato ad aggredirle prima verbalmente, per poi passare alle vie di fatto, sollevando la sedia dove la minorenne era seduta e minacciando di buttarla fuori dalla finestra. Sono intervenute però in suo aiuto la madre ed un'amica di quest'ultima, presente nell'appartamento, scongiurando il peggio. A quel punto l'uomo, afferrata al collo l'ex moglie, si è dato alla fuga. Gli agenti delle Volanti hanno subito rintracciato l'uomo, bloccato all'ingresso del condominio e accompagnato negli uffici del Commissariato Casilino, dove S.M., romano, di 32 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia e poi accompagnato a Regina Coeli. La madre e la figlia sono state accompagnate in ospedale per le cure del caso. Entrambe sono state dimesse, la prima con 5 giorni di prognosi per trauma contusivo alla base del collo e la minorenne con 1 giorno per trauma da aggressione.