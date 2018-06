Mangiano tonno rosso e si sentono male, 8 intossicati. Gravissime madre e figlia

Intossicazione da tonno rosso: madre di 62 anni e figlia di 32 gravissime all'ospedale Civico a Palermo dopo un pranzo a base di tonno rosso acquistato da un ambulante in piazza Torrelunga. Altre sei persone ricoverate all'ospedale Cervello per aver mangiato del tonno comprato a Isola delle Femmine. Tutti sono stati portati all'ospedale in preda a forti dolori addominali.



Indagano i carabinieri del Nas che in questi giorni hanno inoltre sequestrato sei tonnellate di tonno rosso a Catania.

