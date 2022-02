Tito Stagno, morto il giornalista che raccontò lo sbarco sulla Luna: aveva 92 anni L'intervista

È morto Tito Stagno, giornalista e storico volto della Rai: aveva 92 anni e con lui restiamo senza l'ultimo protagonista della più travolgente emozione vissuta davanti alla tv da almeno tre generazioni di italiani, tutti a bocca aperta davanti allo schermo in bianco (poco) e nero (molto) alle 10 e 17 di sera tre generazioni di italiani l'ultimo . A lui sono legati alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese ma non solo. Il più celebre è quello dell'allunaggio nel luglio del 1969, ma è solo una delle tappe di una carriera straordinaria in televisione.

L'intervista per i 50 anni dell'allunaggio

Nella notte in cui l'uomo toccò per la prima volta la luna, un battibecco poi passato alla storia con Ruggero Orlando, collegato da Houston. I due, alla fine della missione Apollo 11, non si trovarono d'accordo sul momento preciso dell'allunaggio degli astronauti. Nel corso degli anni è emerso che Tito Stagno annunciò l'allunaggio circa 56 secondi prima dell'effettivo allunaggio e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ritardo.