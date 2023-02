Un forte mal di testa e la corsa in ospedale. Tina muore tre giorni dopo la proposta di nozze

Dolore ad Afragola per la morte di Tina. La ragazza di 28 anni appena tre giorni fa aveva festeggiato la promessa di matrimonio insieme al suo Antonio. Proprio poche ore dopo la cerimonia, Tina Cantore ha accusato un forte mal di testa, da qui il ricovero all'ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento di urgenza. In questi giorni sono cresciute sui social le preghiere e attestazioni di vicinanza alla famiglia, per la giovane che avrebbe dovuto sposarsi in estate.

Tina muore tre giorni dopo la proposta di matrimonio

Poco fa la terribile notizia. La dedica sui social della sorella: «Non ci sono parole per il dolore, hai distrutto il cuore della tua famiglia, sorellina mia mi sembra un incubo vivente, i miei momenti indimenticabili con te saranno custoditi nel mio cuore è non continueranno più ad esserci altri nelle mie giornate Non potrò più vederti Non potrò più chiamare il tuo nome in casa Non potrò più fare i grattini che tanto mi chiedevi quasi ogni sera Non potrò vederti tornare a casa la sera tardi I tuoi messaggi non li vedrò più La tua voce non la sento più Solo dalle registrazioni che mi sono rimaste sul cellulare Non potrò più festeggiare il tuo compleanno in casa Ma l'unica cosa che posso fare è portarti viva nelle mie giornate e nel mio cuore Mi hai stroncata il cuore, con te sono morta pure io Sei l'angelo più bello vita mia Vola più in alto che puoi Ti amerò per sempre sorella mia!».