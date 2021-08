Frosinone, tifoso accusa un malore mentre è in fila allo stadio "Stirpe" e muore in ospedale

La festa per il ritorno allo stadio "Stirpe" per la prima partita di campionato di serie B contro il Parma, dopo un anno e mezzo di astinenza, rovinata da una bruttissima notizia: F.F., un tifoso di 46 anni, di Supino, è morto dopo aver accusato un malore mentre stava entrando insieme al figlio adolescente nella sezione distinti. L'uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dalla Croce Rossa ma quando è arrivato in ospedale il suo cuore aveva già cessato d battere. La curva nord, in segno di solidarietà, ha ritirato gli striscioni e smesso di intonare i cori.