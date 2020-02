Rogo Thyssen a Torino, sì in Germania all'arresto per due top manager

ll tribunale regionale superiore di Hamm in Germania ha respinto il ricorso dei due manager di Thyssenkrupp, già condannati in Italia, e ora sconteranno 5 anni di carcere in Germania: lo rende noto il tribunale del Nord Reno Westfalia. In precedenza il tribunale di Essen aveva dichiarato esecutive le pene italiane ma le aveva adeguate al diritto tedesco, che in questi casi prevede una detenzione massima di 5 anni. I manager, accusati di omicidio colposo e incendio doloso per negligenza, avevano fatto ricorso, ma l'istanza oggi è stata respinta.

La pronuncia del tribunale di Hamm arriva a 12 anni dall'incendio a Torino dove persero la vita 7 persone. Il tribunale italiano li aveva condannati in un caso a 6 anni e 10 mesi e nell'altro a 9 anni e 8 mesi.



Guariniello: «Rimarginata una ferita»

«Era una ferita da rimarginare». È il commento di Raffaele Guariniello, pubblico ministero del caso Thyssenkrupp, alla notizia del respingimento del ricorso dei due manager tedeschi. Il magistrato (ora in pensione) si riferisce al fatto che i condannati italiani avevano già cominciato a scontare la pena. «Non era giusto», dice. «Ma un'altra cosa importante da sottolineare - aggiunge Guariniello - è che la pronuncia dei magistrati di Hamm conferma che il processo Thyssenkrupp fu un processo giusto».

La mamma di un operaio morto: giustizia sarà quando saranno in carcere

«Giustizia sarà fatta quando saranno realmente in galera». Così Graziella Rodinò, mamma di Rosario, uno dei sette operai morti nell'incendio della Thyssen commenta la decisione del Tribunale regionale superiore di Hamm di respingere il ricorso dei due manager della multinazionale dell'acciaio, già condannati in Italia. «È una notizia che alimenta la speranza di giustizia, ma troppe volte sono riusciti a trovare il modo di non scontare la pena - aggiunge -. Quando saranno dietro le sbarre, allora ci crederemo...».

