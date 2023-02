Omicidio di Alatri, si terranno domani pomeriggio i funerali di Thomas Bricca

E' arrivato oggi giovedì 9 febbraiio arrivato questa mattina il nulla osta dalla Procura di Roma per la riconsegna della salma di Thomas Bricca alla famiglia. I funerali del 19enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola lunedì 30 gennaio si terranno domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 15 presso la concattedrale San Paolo di Civita sull’Acropoli. L’esame autoptico è stato effettuato presso l’obitorio del Verano a Roma, come da incarico della Procura al professore Giorgio Bolino dell’Università Tor Vergata di Roma alla presenza del prof. Antonio Grande, come consulente della famiglia della vittima, che già si era occupato del caso di Willy Duarte Monteiro. Il risultati dovrebbero essere consegnati tra 60 giorni e forse si chiariranno alcuni dubbi investigativi, soprattutto legati alla traiettoria del proiettile.