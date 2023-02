Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3.0 avvertita in tutta la provincia. «Era come un tuono»

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto a Napoli oggi. L'epicentro, come riporta il sito dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è nei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita circa all'una del mattino, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8000, 14.1100 ad una profondità di 4 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

“Era come un tuono”, scrive un utente su Twitter che ha riferito di aver avvertito il terremoto in zona Fuorigrotta. Tanta paura ma non sono stati registrati a persone e cose. Dall’inizio del 2023 sono state registrate 7 scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 nei Campi Flegrei.