Terremoto a Milano, epicentro in provincia di Bergamo. Magnitudo 4.4: avvertito in tutta la Lombardia, evacuata una scuola

Terremoto nei dintorni di Bergamo, avvertito in tutta la Lombardia. La scossa è stata sentita intorno alle 11:34 anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni dell'Ingv, la magnitudo sarebbe 4.4 e l'epicentro esatto è a 2 km a Est di Bonate di Sotto, nel Bergamasco.

APPROFONDIMENTI LE REAZIONI Terremoto a Milano, la paura durante la scossa: «Tremavano muri... ITALIA Terremoto a Milano, epicentro in provincia di Bergamo. Magnitudo 4.4:... L'EVENTO Terremoto a Pozzuoli preceduto da boato: colpa del Supervulcano...

Terremoto a Rieti, scossa di magnitudo 2.7 nel territorio di Castel Sant'Angelo

Terremoto a Pozzuoli, prima il boato e poi la scossa: è il secondo in due giorni legato al bradisismo

Terremoto a Milano, epicentro in provincia di Bergamo

Bonate di Sotto è un comune italiano di 6.582 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia. Situato nell'isola bergamasca, sulla sponda destra del fiume Brembo ed attraversato dai torrenti Lesina e Dordo, dista circa 12 chilometri a ovest dal capoluogo orobico.

Ma anche in diverse zone di Milano i palazzi hanno tremato con alcune persone sono scese in strada. Secondo le prime reazioni sui social la scossa sarebbe stata molto breve ma particolarmente forte. Sono in corso verifiche della Protezione civile anche se non risultano segnalazioni di danni e richieste di soccorso.

La paura durante la scossa: «Tremavano muri e pavimento, sono ancora sotto choc»

Paura in Brianza e scuole evacuate

Così come a Milano, anche a Pavia e nel resto del territorio i palazzi e le case hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Il centralino dei vigili del fuoco è stato subito tempestato di telefonate: sono in corso accertamenti.

La scossa di terremoto si è sentita molto forte anche a Vimercate, in Brianza, dove testimonianze raccontano di lampadari che si sono mossi, specchi traballanti, scaldabagni tremanti e fioriere che si sono spostate di alcuni centimetri. Di fronte ad un locale supermercato ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato proprio dal panico suscitato dal sisma. A Treviglio a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati.

Anche nel Lecchese decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Lecco e dei vari distaccamenti, ma non si registrano danni. Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l'auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione.

Le testimonianze: «Tremava tutto»

«La casa ha iniziato a tremare» racconta Filippo, che si trovava all'interno del suo appartamento al quinto piano di un palazzo di nuova costruzione in zona Paolo Sarpi-Monumentale. Grosso spavento anche nell'hinterland: Mauro a Bresso ha sentito prima il pavimento tremare per due volte e poi l'edificio che ondeggiava. «Anche le piante sui mobili si sono mosse. Non l'avevo mai avvertito così forte» racconta. Daniela, che abita al terzo piano di una villetta a Gessate, parla di un forte botto, «come se fosse caduta l'asciugatrice fissata alla parete».