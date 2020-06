Si sta svolgendo in queste ore, all’ospedale Mazzini di Teramo, l’autopsia del falegname e allevatore albanese 47enne Dritan Cobo che venerdì ha tentato di sterminare la sua famiglia, dando fuoco alla casa che si trova a Lucignano di Civitella del Tronto in provincia di Teramo, ma è morto. Indagato il figlio 20enne J.C. al quale la procura contesta il reato di morte come conseguenza di altro reato. L’esame irripetibile dovrà accertare se l’uomo sia deceduto per asfissia o per le conseguenze della colluttazione con il figlio maggiore che ha portato in salvo la madre e i 3 fratelli e poi ha trascinato fuori anche il corpo del padre.

Ultimo aggiornamento: 14:05

