Questa mattina alle 8,30 è stata ritrovata una donna semi nuda e sotto choc, nelle campagne di Tossicia, comune in provincia di Teramo . Una donna di 40 anni, italiana, è stata aggredita da due uomini. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e tentata violenza sessuale.È stata la donna a dare all'allarme con il suo cellulare chiamando i carabinieri. Sul posto oltre ai militari, anche un'ambulanza del 118 che ha portato in ospedale la dona, ora ricoverta al “Mazzini” di Teramo.