Aereo ultraleggero precipita in fase di atterraggio, feriti due turisti tedeschi

Cade ultraleggero, feriti due turisti tedeschi. Il velivolo, intorno alle 14, era in fase di atterraggio nell'aviosuperficie di Corropoli, dopo essere decollato intorno alle 11 di questa mattina dal campo di volo di Calatabiano, a Catania. Dopo l'allarme, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta in via Brenta, a Corropoli, in provincia di Teramo. Lo schianto, dai primi rilievi, sarebbe stato causato da problemi tecnici emersi durante la fase di atterraggio nell'aviosuperficie "Avio Club Val Vibrata" e l'aereo è precipitato al suolo. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno operato per liberare due persone di origine tedesca di circa 60 anni, rimasti incastrati a bordo dell'aereo.

APPROFONDIMENTI INCIDENTI Strage sulle strade in Abruzzo, altro incidente: muore uomo di 40...

Il velivolo, un biposto UL/FK 14 B Polaris, è andato distrutto ma, fortunatamente, non ha preso fuoco. I due occupanti hanno riportato fratture e traumi e sono stati trasportati con due eliambulanze del 118 negli ospedali di Teramo e Pescara. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba Adriatica per effettuare i rilievi.