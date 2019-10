E' stata licenziata e ha tentato di gettarsi dal cornicione. E' accaduto ieri, a Roma, ai Parioli, in via Bellini. Tre poliziotti e un vigile del fuoco sono riusciti ad afferrarla e a salvarla. La donna voleva che il licenziamento fosse annullato, i datori di lavoro proponevano la sola rivalutazione del provvedimento. A quelo punto gli agenti l'hanno sollevata e trascinata oltre il muretto mettendola in sicurezza. La donna, dopo esser stata visitata dal personale sanitario, è stata accompagnata in commissariato dove è stata rassicurata dalla sua datrice di lavoro che le ha concesso 8 giorni di ferie.

