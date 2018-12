Tenta di uccidere il marito nel sonno con una mannaia: le urla dell'uomo sentite dai vicini

Armata di una mannaia e di un coltello da cucina è entrata in camera da letto e si è scagliata contro il marito che stava dormendo. È accaduto stamattina in zona Portonaccio a Roma. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione di un vicino che ha subito dato l'allarme.



Arrivati sul posto i poliziotti delle Volanti hanno bloccato e arrestato la donna. Si tratta un'italiana di 69 anni mentre il marito, un 82enne italiano, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo con diverse ferite da taglio.

