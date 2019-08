Tenta di gettare dal balcone la compagna davanti al figlio di 13 anni: arrestato

Ha tentato di strangolare e gettare dal balcone la compagna davanti al figlio 13enne che, intervenuto a difesa della madre, è stato colpito con un pugno in faccia. L'uomo, di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Sanremo. L'episodio è avvenuto ieri, al culmine di minacce, vessazioni e violenze cominciate nel 2011.







La donna, di 30 anni, non aveva avuto la forza di lasciarlo per paura delle reazione dell'uomo che la picchiava spesso ubriaco. All'inizio dell'anno la donna lo aveva denunciato, riferendo minacce e aggressioni, appostamenti e violente scenate di gelosia, talvolta anche sul luogo di lavoro. Ieri la nuova aggressione con il tentativo di strangolarla e di gettarla dal balcone, nonostante l'intervento del figlio. La donna ha urlato e una vicina di casa ha chiamato il 112 permettendo l'arresto. Il ragazzo è stato trattenuto in osservazione all'ospedale, la donna è stata visitata e dimessa con 15 giorni di prognosi.

