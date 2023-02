Tenore fugge dall'Ucraina, si accascia a muore durante le prove a Ravenna: malore davanti alla moglie

Una storia dolorosa che arriva dalla Romagna: era fuggito dalla guerra in Ucraina trovando rifugio a Ravenna grazie a una iniziativa organizzata anche dal Ravenna Festival. Il 46enne tenore ucraino Oleh Yarovyi è morto martedì sera al cineteatro “Silvio Pellico” di Sarsina (Forlì-Cesena) durante le prove del concerto, poi annullato, che sarebbe dovuto andare in scena alle 21 a sostegno degli artisti ucraini. Yarovyi - secondo quanto riferito dal Resto del Carlino - si è accasciato a terra poco dopo avere finito di cantare morendo sotto agli occhi della moglie, la soprano Nataliia Krasovska. Il malore non gli ha lasciato scampo.

Ucraina, migliaia di bimbi nei campi di “rieducazione” russi. Il rapporto choc Usa: «Crimine di guerra»

Putin, l'intelligence norvegese svela la prossima mossa dello zar: «Sottomarini equipaggiati con armi nucleari»

I due erano fuggiti dall'Ucraina l'anno scorso ad aprile e, con il figlio di 8 anni, avevano chiesto asilo a Ravenna come profughi di guerra per poi essere ospitati nella ex Casa del Clero. Con loro erano riusciti a mettersi in salvo anche altri artisti del teatro di Kiev grazie a Ravenna Solidale, al Ravenna Festival e alla moglie del maestro Ricardo Muti, Cristina Mazzavillani, per poi entrare a fare parte del coro lirico ravennate Calamosca.