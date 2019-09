Nubifragio a Roma nella notte: strade allagate e rami caduti

Nella giornata di ieri sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per mettere in sicurezza strade, con chiusure e deviazioni. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Particolarmente colpito il quadrante nord, con interventi per caduta di rami e alberi in via Casale Lumbroso rampa via Aurelia, via Flaminia, via Salaria soprattutto zona di Settebagni. Una pattuglia della locale è intervenuta in via Tiberina per la caduta alberi sulla carreggiata che ha reso necessaria la chiusura dal km 2 al km 8.

Bomba d'acqua nella notte a Roma : intorno all'una un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale, allagando le strade e rendendo difficile la circolazione. Già nella mattinata di domenica un temporale con forte raffiche di vento aveva provocato danni e caduta di rami. E secondo le previsioni il maltempo dovrebbe durare per tutta la giornata di lunedì, con alta probabilità di precipitazioni.