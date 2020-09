Tassista abusa di due clienti a Roma, arrestato: vittime ragazza americana e una 34enne

Caricava le clienti sul suo taxi e poi abusava di loro. I carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno messo agli arresti domiciliari un tassista romano di 46 anni, responsabile di due episodi di violenza sessuale nei confronti di due donne. Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire, con esattezza, due diversi episodi avvenuti ad aprile 2017 e gennaio 2020, nei confronti rispettivamente di una ragazza statunitense ed una italiana.

Nel primo episodio l'uomo, sfruttando la propria professione di tassista, dopo aver prelevato una 20enne americana ed averla fatta accomodare nel sedile posteriore dell’autovettura, ha iniziato a palpeggiarle le parti intime nonostante le resistenze della ragazza. Il tassista inoltre si sarebbe anche fermato per passare sul sedile posteriore, non riuscendo a completare il rapporto sessuale solo a causa della forte opposizione della giovane.

Nel secondo episodio, il tassista avrebbe invece abusato di una 34enne romana, dopo averla accompagnata a casa mentre lei era completamente incosciente a causa dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Sarebbe stato lo stesso autore del reato a contattare la vittima con l’intento di rivederla, informandola che i due avevano avuto un rapporto sessuale, la sera precedente. L’uomo adesso è sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura.

Tassista, non esclusi altri episodi

Il tassista romano arrestato per due violenze sessuali potrebbe essere stato autore di altri episodi simili. È l'ipotesi su cui sono a lavori i pm della Procura di Roma che hanno chiesto ed ottenuto per il 46enne i domiciliari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Maria Monteleone, l'uomo è stato autore di due violenza sessuali ai danni di una ventenne americana nel 2017 e di una 34enne romana nel gennaio scorso. In quest'ultimo episodio, il tassista ha accompagnato la donna, che era in stato di incoscienza per l'eccessivo consumo di alcolici, a casa. L'uomo è entrato nell'appartamento dove si è consumata la violenza sessuale. Il giorno successivo il tassista ha anche rincontattato la vittima per chiederle un appuntamento. A carico dell'arrestato ci sarebbero prove evidenti e il modus operandi è del tutto simile al primo episodio di stupro, avvenuto tre anni anni fa, per il quale era stato già stata avviata una indagine a piazzale Clodio.Gli inquirenti vogliono ora accertare se in passato ci siano stati altri casi di abusi non denunciati dalle vittime salire a bordo del taxi.

Raggi, via la licenza al tassista

Ho chiesto di avviare l’iter per revocare la licenza al tassista arrestato per violenza sessuale ai danni di due clienti. Sono episodi gravissimi che, se confermati, offendono tutta la città e vanno puniti severamente. Roma è vicina alle donne vittime di abusi. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 2, 2020

