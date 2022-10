Taranto, marito e moglie morti in due appartamenti diversi: ipotesi omicidio-suicidio

I corpi senza vita un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati ritrovati a Taranto in due punti diversi della città. Una delle ipotesi prese in considerazione dagli investigatori è che si tratti di un omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo (50 anni) potrebbe aver ucciso la consorte (53) soffocandola, per poi togliersi la vita, impiccandosi, in un altro appartamento. La donna pare fosse malata da qualche tempo.

Moglie e marito morti a Taranto: cosa è successo

L'uomo è stato il primo ad essere ritrovato in un'abitazione di campagna tra Lama e San Vito. La donna invece è stata trovata senza vita, intorno alle 17, nell'abitazione della coppia in viale Virgilio 39. Secondo il medico legale, giunto sul posto, non vi sarebbero apparenti segni di violenza sul corpo della donna ma si stanno effettuando altri accertamenti sul cadavere.