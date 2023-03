Tampona un'auto sulla Pontina e fugge, ma parte della targa resta impressa sul paraurti: rintracciato e denunciato il pirata

Dopo aver tamponato una macchina sulla Pontina, al km 27+200 in direzione Roma nel territorio di Pomezia, si era dato alla fuga senza neanche soccorrere la donna al volante dell'auto incidentata, una 46enne rimasta ferita e trasferita in ambulanza al Campus biomedico di Roma.

Tuttavia il “pirata” non si è reso conto che la targa del suo autocarro, per la violenza dell'impatto, si è parzialmente impressa sul paraurti dell'utilitaria davanti. Per questo, grazie a una lunga serie di comparazioni nelle banche dati, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia sono riusciti a rintracciare il mezzo del pirata della strada e il suo conducente, un 55enne dipendente della stessa ditta di Latina cui risultava intestato il furgone.

L'autocarro coinvolto, nel parcheggio dell'azienda, presentava ancora i danni e secondo quanto scoperto poi dagli agenti la mattina stessa sarebbe stato portato in una carrozzeria. L'uomo è stato denunciato.